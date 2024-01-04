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ЗСУ уразили командний пункт росіян біля Севастополя

04 січня 2024, 18:55
ЗСУ уразили командний пункт росіян біля Севастополя
Фото: facebook.com/dpsuachru
По обіді ЗСУ завдали ударів по тимчасово окупованому Криму. Зокрема, жителі повідомляли про вибухи у Євпаторії та Севастополі.

У Криму по обіді зазвучав сигнал повітряної тривоги. О 15:25 окупаційна влада перекрила рух автотранспорту по Кримському мосту. Також було зупинено рух наземного і морського громадського транспорту в Севастополі. 

Про  два "прильоти" з посиланням на підписників повідомив канал "Кримський вітер".

Згідно з ним, удари припали на район Севастопольської бухти. Вибухи звучали також у Євпаторії — у місці прильоту спалахнула пожежа.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв написав, що в районі внутрішнього рейду і Північної бухти використовують дим для маскування — запах неприємний, але нібито безпечний. 

Близько 16 години він повідомив, що на Крим  здійснюється масована атака "укронацистів". 

"За попередньою інформацією, вже збито кілька повітряних цілей. Усі служби приведені в бойову готовність. Наразі рятувальна служба Севастополя не фіксує пошкоджень інфраструктури", — написав Развожаєв, і нагадав не фіксувати роботу російського ППО. 

У наступному повідомленні Развожаєв уже заявив про постраждалих.

оловне, не перебувати на відкритому просторі. У випадку з протиповітряною обороною головну небезпеку становлять осколки. Військові працюють над знищенням великої кількості різних повітряних цілей. На Глухова уламок влучив в будинок. Попередньо один потерпілий", — написав так званий губернатор. 

Він також уточнив, що частина уламків від повітряних цілей впала в районі вулиці Мостової, на північній стороні, в районі Монастирського шосе та Федюхіних висот. На місце події виїхали рятувальні служби.

Тим часом Міноборони рф прозвітувало про відбиття "терористичної атаки" і 10 збитих ракет над Кримом.

Але паблік "Кримський вітер", якому місцеві проукраїнські жителі надсилають інформацію з місць подій, зазначає, що одну українську ракету начебто збили, а друга влучила у військову частину (блокпост зв'язку) в Юхариній Балці в Севастополі. "Зараз туди виїхали карети швидкої допомоги та пожежники, повідомляють наші підписники", — зазначив ресурс. 

Також там додали, що дуже багато машин швидкої допомоги викликали до села Уютне Сакського району. Саме там розташовуються військова частина сил ППО, інформує "Кримський вітер".

Кримвибухивійна в Україніросія окупанти

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