CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві в закладах міського підпорядкування бракує понад 5 тис. медсестер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Києві бракує понад 5 тис. медсестер
Імовірно, це пов'язано з низьким рівнем заробітної плати
Фото: EPA / UPG
"За даними за 2018 рік, у Києві в установах міського підпорядкування бракує 5760 медсестер з медичною освітою - молодший фахівець", - заявив голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Сергій Кубанський, повідомляє УНН.
Нагадаємо, 19 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила медичну реформу, яка почала діяти поетапно з 1 січня 2018 року. Однак зарплати медиків лишає багато бажати: внаслідок реформи первинної ланки медицини сімейні лікарі в Україні отримують у середньому близько 11,5 тис. грн на місяць, зарплати медсестер, відповідно, нижче цієї суми.
Міська влада Києві у 2019 році розпочне будівництво двох лікарень: багатопрофільної лікарні зі стаціонаром на Троєщині та лікарні швидкої допомоги на правому березі.
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18 02 2019 15:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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