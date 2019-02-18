В Києві бракує понад 5 тис. медсестер

У Києві в закладах міського підпорядкування бракує понад 5 тис. медсестер.

"За даними за 2018 рік, у Києві в установах міського підпорядкування бракує 5760 медсестер з медичною освітою - молодший фахівець", - заявив голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Сергій Кубанський, повідомляє УНН.

Нагадаємо, 19 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила медичну реформу, яка почала діяти поетапно з 1 січня 2018 року. Однак зарплати медиків лишає багато бажати: внаслідок реформи первинної ланки медицини сімейні лікарі в Україні отримують у середньому близько 11,5 тис. грн на місяць, зарплати медсестер, відповідно, нижче цієї суми.