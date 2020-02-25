В Києві побачили Tesla Cybertruck. Але вона несправжня

У соціальних мережах користувачі активно поширюють фото, на яких автомобіль, схожий на нову модель Tesla Cybertruck, перевозять на евакуаторі у Києві. Про це навіть написали деякі ЗМІ, але автомобіль виявився лише макетом.

Це hromadske підтвердили організатори кіберспортивного турніру WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon з гри Dota 2, повідомляє "Громадське". Саме вони встановили на події макет Tesla Cybertruck, а сьогодні вивозили його на евакуаторі з турніру.

У листопаді 2019 року Ілон Маск презентував розробку своєї компанії Tesla новий броньований пікап Cybertruck. У базовій версії автівка отримає запас ходу 400 кілометрів, максимальну швидкість 180 км/год і ціну приблизно 40 тисяч доларів. Серійне виробництво автівок має розпочатися у 2021 році.

Під час демонстрації міцності в Cybertruck розбили броньоване вікно. Пізніше Маск пояснив, що раніше двері нового автомобіля Tesla випробували ударом кувалди, у зв’язку з чим у дверях була пошкоджена основа броньованого скла. Це призвело до того, що воно не відбило сталеву кулю, а розбилося.

Нагадаємо, що Ілон Маск танцем відкрив новий завод Tesla в Шанхаї