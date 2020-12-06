В Києві змінюють умови надання пільгового проїзду в транспорті Мер столиці Віталій Кличко заявив, що такі зміни є вимушеними

У Києві з 1 липня буде змінено умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що такі зміни є вимушеними.

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Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, передає РБК - Україна. За словами Кличка, проїзд для громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватись по електронному квитку. Однак відшкодування витрат за проїзд будуть здійснювати органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини. Таким чином з 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають: придбати квиток у будь-який зручний спосіб;

скористатися ним у громадському транспорті;

зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за сплату проїзду чи банківську виписку - при сплаті банківською картою;

звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд. Також мер міста зазначив, що пільговики, які зареєстровані в Києві, будуть надалі користуватимуться громадським транспортом за рахунок міського бюджету. Для цього потрібно оформити карту киянина у будь якому відділенні державного "Ощадбанку". Нагадаємо, що у Києві збираються посилити карантинні заходи через епідеміологічну ситуацію. Сьогодні штаб з надзвичайних ситуацій буде приймати рішення.

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