В Києві змінюють умови надання пільгового проїзду в транспорті
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, передає РБК - Україна.
За словами Кличка, проїзд для громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватись по електронному квитку. Однак відшкодування витрат за проїзд будуть здійснювати органи соціального захисту населення за місцем реєстрації людини.
Таким чином з 1 липня пасажири, які користуються пільгами на проїзд і не зареєстровані в Києві, для проїзду у громадському транспорті столиці мають:
- придбати квиток у будь-який зручний спосіб;
- скористатися ним у громадському транспорті;
- зберегти квиток (у разі придбання паперового QR-квитка), або чек за сплату проїзду чи банківську виписку - при сплаті банківською картою;
- звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації для компенсації витрат на проїзд.
Також мер міста зазначив, що пільговики, які зареєстровані в Києві, будуть надалі користуватимуться громадським транспортом за рахунок міського бюджету. Для цього потрібно оформити карту киянина у будь якому відділенні державного "Ощадбанку".
Нагадаємо, що у Києві збираються посилити карантинні заходи через епідеміологічну ситуацію. Сьогодні штаб з надзвичайних ситуацій буде приймати рішення.
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