В Китаї назвали головну мету візиту спецпредставника до України

КНР відправляє спеціального представника Лі Хуея до України, росії і країн Євросоюзу для підготовки до мирних переговорів.

Про це розказала речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, передає Global Times.

"Довга війна росії проти України не відповідає спільним інтересам міжнародної спільноти". Китай готовий співпрацювати для припинення "конфлікту і його політичного врегулювання", - заявила Мао Нін.

За її словами, основною метою цього раунду човникової дипломатії є досягнення консенсусу для припинення конфлікту та підготовки шляху до мирних переговорів, і Китай готовий продовжувати грати свою роль і вносити більше мудрості у політичне врегулювання.

Раніше стало відомо, що спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей в березні прибуде з візитом до України, росії та країн Європейського Союзу через війну рф проти України, яка досі триває.