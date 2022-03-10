В Латвії проросійська партія не подолала бар'єр на парламентських виборах

У Латвії 1 жовтня відбулися парламентські вибори, за результатами яких прокремлівська партія "Згода", яка особливо популярна серед російськомовних латвійців, не подолала прохідний п'ятивідсотковий бар'єр.

Про це пише Deutsche Welle.

Після початку широкомасштабної війни в Україні, ця партія засудила позицію Москви, що, на думку аналітиків, і стало причиною відмови електорату політсили підтримати її втретє.

На попередніх виборах "Згода" двічі отримувала чи не найбільшу кількість голосів. Однак увійти до уряду її представникам так і не вдалося: його вдалося сформувати коаліції меншості.

Судячи з підрахунку Центральною виборчою комісією 99 відсотків голосів, першість отрмала партія чинного прем'єра Кріш'яніса Каріньша .

За "Нову єдність" свої голоси віддали 19 відсотків виборців. На другому місці за кількістю голосів слідує "Союз зелених і селян" із 12,5 відсотком голосів, за ним - "Об'єднаний список" - 10,9 відсотка. Прохідний бар'єр, встановлений на рівні п'яти відсотків голосів, долають ще п'ять партій.

Як зауважує агенція Associated Press, війна росії проти України змусила багатьох жителів країни, які досі симпатизували президенту рф путіну, змінити свої погляди. Ті, хто виступає проти війни в Україні, переважно підтримували основні партії, які засудили повномасштабне вторгнення.

Підсумовуючи, нразі до 14-го Сейму Латвії проходять:

«Нова Єдність» — 18,97% (26 мандатів);

«Союз зелених і селян» — 12,44% (16 мандатів);

«Обʼєднаний список» — 11,01% (15 мандатів);

«Національне обʼєднання» — 9,29% (13 мандатів);

«За стабільність» — 6,80% (11 мандатів);

«Латвія на першому місці» — 6,24% (9 мандатів);

«Прогресивні» — 6,16% (10 мандатів).

Раніше повідомлялось, що країни Балтії та Канада підтримують вступ України до НАТО.