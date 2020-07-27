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В Литві мають намір повернути масковий режим

Масковий режим можуть ввести 30 серпня
Урядовий координаційний комітет Литви з реагування на пандемію пропонує повернути масковий режим у громадських місцях. Таку пропозицію було висунуто у зв'язку зі зростанням кількості нових заражень.
В Литві мають намір повернути масковий режим

Про це повідомляє LRT, передає РБК - Україна.

Раніше масковий режим уже був введений на території країни, однак уряд скасував 17 червня.

"Це не буде рекомендацією, тому що ми спостерігаємо зростання кількості захворювань. Потрібні рішучі кроки, тому що якщо зараз не зробити нічого - кількість нових заражень може зрости настільки, що знову постане питання про те, щоб закривати підприємства", - заявив в. о. міністра охорони здоров'я Ельвинас Янкевичус.

Повідомляється, що попередньо масковий режим у громадських місцях почне діяти з четверга, 30 липня.

Нагадаємо, що голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу в світі посилюється. Він збирає надзвичайну комісію, щоб оцінити ситуацію.

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27 07 2020 17:00
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