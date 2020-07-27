Голова ВООЗ заявив про посилення пандемії і скликає надзвичайну комісію
Про це повідомляє прес-служба ВООЗ, передає РБК - Україна.
За його словами, на сьогодні зареєстровано майже 16 мільйонів випадків COVID-19 і більше 640 000 випадків смерті. Голова ВООЗ зазначив, що за останні 6 тижнів загальна кількість випадків подвоїлася.
"Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом", - заявив він.
Нагадаємо, що міністри охорони здоров'я федеральних земель ФРН домовилися про тестування людей в аеропортах, які прилітають з країн із небезпечною епідситуацією. Тест їм будуть робити безкоштовно, але ще невідомо, коли тестування запустять, оскільки потрібно облаштувати необхідну інфраструктуру.
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