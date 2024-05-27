В Литві на президентських виборах переміг проукраїнський кандидат
Про це повідомляє литовський мовник Delfi.
За даними Головної виборчої комісії, після підрахунку бюлетенів на всіх 1895 виборчих дільницях Науседа набрав 74,43% голосів виборців, а прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, отримала 24,06%.
Науседа переміг у всіх самоврядуваннях Литви.
На голосування прийшли 49,61% громадян.
Президент України Володимир Зеленський вже привітав Науседу із переобранням.
"Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в всій нашій Європі", – написав Зеленський в соцмережі.