В Литві на президентських виборах переміг проукраїнський кандидат

Після підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях у другому турі виборів переміг чинний президент Гітанас Науседа, який балотувався на переобрання.

Про це повідомляє литовський мовник Delfi.

За даними Головної виборчої комісії, після підрахунку бюлетенів на всіх 1895 виборчих дільницях Науседа набрав 74,43% голосів виборців, а прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, отримала 24,06%.

Науседа переміг у всіх самоврядуваннях Литви.

На голосування прийшли 49,61% громадян.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Науседу із переобранням.

"Ви завжди були з нами в ці найскладніші роки. Я ціную вашу щиру підтримку України та впевнений, що, працюючи разом, ми забезпечимо свободу, мир і безпеку в Україні, країнах Балтії та в всій нашій Європі", – написав Зеленський в соцмережі.