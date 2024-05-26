В Литві відбувається другий тур президентських виборів
Про це повідомляє литовський мовник LRT.
З ранку всі литовські виборчі дільниці яких 1895, відкрили свої двері і будуть працювати до 20:00.
Голосувати можуть понад 2,3 млн громадян.
Також у Литві дозволено голосувати на будь-якій дільниці, незалежно від офіційного місця реєстрації, а після 20:00 почнеться підрахунок голосів, про результати процесу Центральна виборча комісія буде повідомляти на офіційному сайті.
Голосування на дому почалося ще у п’ятницю.
За посаду президента змагаються чинний президент Гітанас Науседа і прем’єрка Інгріда Шимоніте.Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Литві відбувся 12 травня.