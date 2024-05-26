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В Литві відбувається другий тур президентських виборів

26 травня 2024, 16:01
В Литві відбувається другий тур президентських виборів
Фото: news.mail.ru
Сьогодні в Литві проходить голосування у другому турі президентських виборів, у якому за посаду змагаються чинний президент Гітанас Науседа і прем’єрка Інгріда Шимоніте.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

З ранку всі литовські виборчі дільниці яких 1895, відкрили свої двері і будуть працювати до 20:00. 

Голосувати можуть понад 2,3 млн громадян. 

Також у Литві дозволено голосувати на будь-якій дільниці, незалежно від офіційного місця реєстрації, а після 20:00 почнеться підрахунок голосів, про результати процесу Центральна виборча комісія буде повідомляти на офіційному сайті. 

Голосування на дому почалося ще у п’ятницю. 

За посаду президента змагаються чинний президент Гітанас Науседа і прем’єрка Інгріда Шимоніте.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Литві відбувся 12 травня.
вибориЛитвапрезидент

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