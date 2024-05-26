В Литві відбувається другий тур президентських виборів

Сьогодні в Литві проходить голосування у другому турі президентських виборів, у якому за посаду змагаються чинний президент Гітанас Науседа і прем’єрка Інгріда Шимоніте.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

З ранку всі литовські виборчі дільниці яких 1895, відкрили свої двері і будуть працювати до 20:00.

Голосувати можуть понад 2,3 млн громадян.

Також у Литві дозволено голосувати на будь-якій дільниці, незалежно від офіційного місця реєстрації, а після 20:00 почнеться підрахунок голосів, про результати процесу Центральна виборча комісія буде повідомляти на офіційному сайті.

Голосування на дому почалося ще у п’ятницю.

За посаду президента змагаються чинний президент Гітанас Науседа і прем’єрка Інгріда Шимоніте.