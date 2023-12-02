В МАГАТЕ прокоментували блекаут на ЗАЕС

Це вже восьмий випадок, коли найбільша атомна електростанція Європи була повністю відключена від електропостачання.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оприлюднив заяву щодо ситуації на українській Запорізькій АЕС, де сьогодні вночі через дії російських окупантів стався повний блекаут.

"Останнє відключення зовнішнього електропостачання є ще одним нагадуванням про ненадійну ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на станції, на яку можуть вплинути події далеко від самого майданчика. МАГАТЕ продовжує робити все можливе, щоб запобігти ядерній аварії. Я також закликаю всі сторони не вживати жодних дій, які можуть поставити під загрозу станцію", – сказав генеральний директор Гроссі.

Як сказано в заяві МАГАТЕ, українська Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вночі втратила зовнішнє електропостачання і тимчасово покладалася на аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії. ЗАЕС була від’єднана від обох своїх зовнішніх ліній електропередачі – це вже восьмий випадок, коли найбільша атомна електростанція Європи зазнала повного відключення електроенергії за межами майданчика під час військового конфлікту.

Команда експертів МАГАТЕ на місці повідомила, що підключення ЗАЕС до її єдиної резервної лінії електропередачі 330 кіловольт (кВ) було перервано вчора близько 22:26 за місцевим часом через зовнішню несправність електромережі. Приблизно через п'ять годин відбулася втрата єдиної лінії електростанції 750 кВ, основного постачальника зовнішньої електроенергії.

У результаті автоматично запрацювали 20 дизель-генераторів. Співробітники ЗАЕС тоді скоротили кількість діючих до восьми дизель-генераторів, достатніх для того, щоб шість зупинених реакторів станції мали достатньо потужності для охолодження.

Постраждалу лінію електропередач напругою 750 кВ – єдину основну лінію електропередачі, що залишилася на ЗАЕС, – було відновлено сьогодні після 8.00 ранку за місцевим часом. Після перепідключення дизель-генератори, які працювали, поступово відключаються. Електропостачання наразі здійснюється від лінії 750 кВ без зовнішнього резервування.

"На час зникнення зовнішнього електроенергії була перервана робота чотирьох головних насосів теплоносія одного з реакторів ЗАЕС – енергоблока №4. Зараз установку повертають із напівгарячої зупинки в гарячу, щоб виробляти опалення та пару для об’єкта та сусіднього міста Енергодар, де проживає більшість персоналу заводу. Інші п'ять реакторів залишаються в режимі холодної зупинки. Це було перше повне зовнішнє відключення електроенергії ЗАЕС з 22 травня цього року", - сказано в заяві МАГАТЕ.

Нагадаємо, на ЗАЕС стався черговий блекаут. Є загроза радіаційній безпеці.