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ПОЛІТИКА

В Мелітополі партизани підірвали штаб російських терористів – ГУР

12 листопада 2023, 15:52
В Мелітополі партизани підірвали штаб російських терористів – ГУР
Фото: РБК-Україна
російські війська розмістили свій штаб у захопленому приміщенні "Нової пошти".

У тимчасово окупованому Мелітополі 11 листопада пролунав вибух у штабі військ рф. У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що внаслідок вибуху ліквідовано російських офіцерів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України

"Акція помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, відбулась у захопленому росіянами приміщенні "Нової пошти", розташованому на вулиці Дмитра Донцова (окупанти називають її вулицею Павла Судоплатова)", - зазначає відомство.

У цій будівлі російські війська розмістили свій штаб. Партизани здійснили атаку на штаб під час засідання офіцерів ФСБ та Росгвардії.

"За годину до зібрання росіяни перекрили автомобільний рух на прилеглому відрізку дороги ― від підприємства "Мелітопольський автогідроагрегат" (АГАТ) до колишнього Мелітопольського заводу холодильного машинобудування "Рефма". Обидва об’єкти промисловості московські загарбники перетворили на військову базу", - наголошує українська розвідка.

Унаслідок вибуху в штабі окупантів щонайменше трьох офіцерів Росгвардії було ліквідовано. Інформація про інші втрати армії рф уточнюється.

МелітопольГУРокупанти

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