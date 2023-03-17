В Meta почалась друга хвиля звільнень – Bloomberg

Компанія Meta Platforms звільнила ще 1,5 тисячі працівників.

Це вже друга хвиля скорочень протягом цього тижня. Наразі звільняють ще 1,5 тисячі рекрутерів та HR-менеджерів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сьогодні під час зустрічі зі співробітниками генеральний директор компанії Марк Цукерберг заявив, що економічна ситуація, пов'язана зі звільненнями та реструктуризацією, може затягнутися на багато років.

На початку тижня Цукерберг оголосив, що Meta скоротить близько 10 тисяч співробітників і закриє набір на 5 тисяч вакансій.