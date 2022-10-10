В Міноборони показали, що росіяни вкрали в Мелітопольському музеї

За час повномасштабного вторгнення на територію України російські окупанти пограбували десятки музеїв.

Про це повідомило міністерство оборони України у Twitter.

До публікації додали фото золотої діадеми гунів.

У Міноборони повідомили, що вона є частиною цінного історичного ювелірного набору, до якого входять 90 предметів. Їх росіяни вкрали з Мелітопольського музею.

"Один раз військовий злочинець, завжди військовий злочинець", – додали у відомстві.

Раніше iPress повідомляв, що на Харківщині біля Ізюму росіяни розбили кам’яну половецьку бабу, якій тисяча років. Вісім з дев’яти баб на горі Кременець збереглися, а одна була зруйнована прямим попаданням снаряда.