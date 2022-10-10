CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДіадема гунів є частиною цінного історичного ювелірного набору, до якого входять 90 предметівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Міноборони показали, що росіяни вкрали в Мелітопольському музеї
За час повномасштабного вторгнення на територію України російські окупанти пограбували десятки музеїв.
Про це повідомило міністерство оборони України у Twitter.
До публікації додали фото золотої діадеми гунів.
У Міноборони повідомили, що вона є частиною цінного історичного ювелірного набору, до якого входять 90 предметів. Їх росіяни вкрали з Мелітопольського музею.
"Один раз військовий злочинець, завжди військовий злочинець", – додали у відомстві.
Раніше iPress повідомляв, що на Харківщині біля Ізюму росіяни розбили кам’яну половецьку бабу, якій тисяча років. Вісім з дев’яти баб на горі Кременець збереглися, а одна була зруйнована прямим попаданням снаряда.
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10 10 2022 09:40 МЕДІА
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