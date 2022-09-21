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Біля Ізюму окупанти розбили тисячолітню кам’яну половецьку бабу

Вісім з дев’яти баб на горі Кременець збереглися, а одна була зруйнована прямим попаданням снаряда
Біля Ізюму окупанти розбили тисячолітню кам’яну половецьку бабу
На Харківщині біля Ізюму росіяни розбили кам’яну половецьку бабу, якій тисяча років.
 
Про це повідомили у міністерстві культури і інформаційної політики.
 
Скульптури знаходяться на горі Кременець.
 
Вісім з дев’яти баб збереглися, а одна була зруйнована прямим попаданням снаряда, також під удар потрапив пам’ятник героям Другої світової війни.
 
У Мінкульті планують евакуювати баб до музею у Харківі.
 
"Разом з місцевими адміністраціями будемо, скоріше за все, евакуйовувати до Харкова половецьких баб і допомагати музею відновити дах, щоб зберегти експозицію", – сказав міністр культури і інформаційної політки Олександр Ткаченко.
 

Довідково

 
Половецькі кам'яні баби поблизу Ізюма – це унікальні намогильні кам'яні статуї половців (кипчаків, куманів), пам'ятки сакрального мистецтва IX-XIII ст. Вони символізували предків і ставилися в спеціально споруджених для них святилищах на вершинах високих курганів або пагорбів
 
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21 09 2022 18:42
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