Біля Ізюму окупанти розбили тисячолітню кам’яну половецьку бабу

Вісім з дев’яти баб на горі Кременець збереглися, а одна була зруйнована прямим попаданням снаряда

На Харківщині біля Ізюму росіяни розбили кам’яну половецьку бабу, якій тисяча років.

Про це повідомили у міністерстві культури і інформаційної політики.

Скульптури знаходяться на горі Кременець.

Вісім з дев’яти баб збереглися, а одна була зруйнована прямим попаданням снаряда, також під удар потрапив пам’ятник героям Другої світової війни.

У Мінкульті планують евакуювати баб до музею у Харківі.

"Разом з місцевими адміністраціями будемо, скоріше за все, евакуйовувати до Харкова половецьких баб і допомагати музею відновити дах, щоб зберегти експозицію", – сказав міністр культури і інформаційної політки Олександр Ткаченко.

Довідково

Половецькі кам'яні баби поблизу Ізюма – це унікальні намогильні кам'яні статуї половців (кипчаків, куманів), пам'ятки сакрального мистецтва IX-XIII ст. Вони символізували предків і ставилися в спеціально споруджених для них святилищах на вершинах високих курганів або пагорбів