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В Молдові затримали розшукуваного в Інтерполі росіянина

29 жовтня 2023, 18:14
В Молдові затримали розшукуваного в Інтерполі росіянина
Фото: ukrinform.ua
Сьогодні в Молдові затримали 37-річного громадянина росії, якого розшукує Інтерпол.

Про це повідомляє NewsMaker.

За інформацією прикордонної поліції Молдови, чоловік в'їхав до Молдови через придністровську ділянку кордону.

"Співробітники Прикордонної поліції регіонального управління "Південь" затримали громадянина росії, якого розшукує Інтерпол. 37-річного чоловіка розшукувала російська влада, він нібито причетний до терористичної діяльності та пов'язаний із міжнародними терористичними організаціями", - пише видання. 

Далі суд має ухвалити рішення про його екстрадицію.

В квітні цього року прем’єр Молдови заявив, що країна має "чорний список" росіян, яким заборонено в'їзд.

 

РосіяМолдоваІнтерполросіянин

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