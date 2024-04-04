В Молдові знову знайшли уламки російського безпілотника

Залишки дрона з написом "Герань-2" знайшли за 500 метрів від молдавсько-українського кордону.

В Молдові вкотре знайшли елементи безпілотника рф, повідомила Прикордонна поліція Республіки Молдова.

"Прикордонна поліція повідомляє, що сьогодні, 4 квітня 2024 року, близько 14:15 поблизу міста Етулія-Владічень Вулканештського району ідентифіковано інші фрагменти знищеного безпілотника з написом на крилі - "Герань-2". Фрагменти знайшли приблизно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали відповідні органи, доступ до місця виявлення решток дрона обмежено.

"Наразі залишки безпілотника досліджують фахівці, які не виявили жодних ризиків", - додали в поліції.

В лютому цього року Молдова запевняла, що російські безпілотники не летіли над її територією.

А раніше Повітряні сили повідомляли про "невизначені БпЛА від кордону з Молдовою – у напрямку Хмельницького".