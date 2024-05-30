В москві пожежа на територій колишнього заводу: чутно "хлопки"

У столиці росії спалахнув склад на площі 4 тисячі квадратів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Мешканці кажуть, що люди чули голосні вибухи.

Для гасіння пожежі задіяли гелікоптери.

Загоряння розпочалося приблизно о 4 ранку на вулиці Мартенівській, на території колишнього машинобудівного заводу "Торос".

Пожежа швидко поширилась приміщеннями складу. Вже відомо, що вже зруйнована частина покрівлі та відбулася деформація стін. У районі нині видно величезний стовп чорного диму.

Пожежі присвоєно 3 ранги складності, є загроза переходу вогню на сусідню двоповерхову будівлю, рух Мартенівською вулицею перекрито.