В москві пожежа на територій колишнього заводу: чутно "хлопки"
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Мешканці кажуть, що люди чули голосні вибухи.
Для гасіння пожежі задіяли гелікоптери.
Загоряння розпочалося приблизно о 4 ранку на вулиці Мартенівській, на території колишнього машинобудівного заводу "Торос".
Пожежа швидко поширилась приміщеннями складу. Вже відомо, що вже зруйнована частина покрівлі та відбулася деформація стін. У районі нині видно величезний стовп чорного диму.
Пожежі присвоєно 3 ранги складності, є загроза переходу вогню на сусідню двоповерхову будівлю, рух Мартенівською вулицею перекрито.В лютому ми повідомляли, що в москві пожежа на заводі МіГ.