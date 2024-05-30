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В москві пожежа на територій колишнього заводу: чутно "хлопки"

30 травня 2024, 10:01
В москві пожежа на територій колишнього заводу: чутно
Фото: firtka.if.ua
У столиці росії спалахнув склад на площі 4 тисячі квадратів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Мешканці кажуть, що люди чули голосні вибухи. 

Для гасіння пожежі задіяли гелікоптери.

Загоряння розпочалося приблизно о 4 ранку на вулиці Мартенівській, на території колишнього машинобудівного заводу "Торос". 

Пожежа швидко поширилась приміщеннями складу. Вже відомо, що вже зруйнована частина покрівлі та відбулася деформація стін. У районі нині видно величезний стовп чорного диму.

Пожежі присвоєно 3 ранги складності, є загроза переходу вогню на сусідню двоповерхову будівлю, рух Мартенівською вулицею перекрито.

В лютому ми повідомляли, що в москві пожежа на заводі МіГ.
пожежаМосква

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