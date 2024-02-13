В москві пожежа на заводі МіГ
Про це пише російський Telegram-канал База.
"Пожежа виникла в цеху, який реконструюється, прибудованому до основного корпусу заводу", - йдеться в дописі.
росЗМІ пише, що спалах стався на 2 та 3-му поверхах будівлі, площа пожежі становила 70 квадратних метрів.
За даними каналу, пожежу ліквідували, але пожежники намагаються запобігти розповсюдженню вогню на сусідні будівлі: розбирають покрівлю та проливають перекриття, щоб вогонь не перейшов далі.
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