В москві пожежа на заводі МіГ

Сьогодні в москві на Ленінградському проспекті загорівся завод МіГ, де конструюють винищувачі.

Про це пише російський Telegram-канал База.

"Пожежа виникла в цеху, який реконструюється, прибудованому до основного корпусу заводу", - йдеться в дописі.

росЗМІ пише, що спалах стався на 2 та 3-му поверхах будівлі, площа пожежі становила 70 квадратних метрів.

За даними каналу, пожежу ліквідували, але пожежники намагаються запобігти розповсюдженню вогню на сусідні будівлі: розбирають покрівлю та проливають перекриття, щоб вогонь не перейшов далі.

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