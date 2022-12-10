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В МВФ оцінили падіння економіки Україні й утримались від подальших прогнозів

Міжнародний валютний фонд підтвердив свій прогноз щодо падіння реального валового внутрішнього продукту України у 2022 році на 35% та відносно інфляції на 30%. Однак при цьому в МВФ попередили, що не будуть робити прогнози на послідуючі п’ять років.
В МВФ оцінили падіння економіки Україні й утримались від подальших прогнозів Фото: innercitypress.com

Про це йдеться в оновленому Світовому економічному прогнозі (WEO).

"Для України всі прогнози на 2022-2027 роки, крім прогнозів реального ВВП та споживчих цін, опущені через надзвичайно високий ступінь невизначеності. Реальний ВВП та споживчі ціни прогнозуються до 2022 року", – сказано в прогнозі.

За прогнозами МВФ, у росії падіння економіки цього року становитиме 3,4%, а наступного року сповільниться до 2,3%.

"Скорочення російської економіки менш серйозне, ніж прогнозувалося раніше, що відображає стійкість експорту сирої нафти та внутрішнього попиту через велику підтримку фіскальної та грошово-кредитної політики та відновлення довіри до фінансової системи", – зазначають автори звіту.

Загалом МВФ залишив без зміни свій липневий прогноз зростання світової економіки у 2022 році – 3,2% (у січні очікувалося зростання на 4,4%, у квітні – на 3,6%). На 2023 рік оцінка знижена до 2,7% з 2,9% у липні та 3,6% у квітні (у січні МВФ прогнозувало зростання світового ВВП на 3,8%).

Нагадаємо, раніше в НБУ повідомили, що міжнародні резерви України у вересні знизилися на 5,9%.

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12 10 2022 10:23
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