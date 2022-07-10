Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 5,9% - до $23,93 млрд
Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року, за попередніми даними, становили $23 млрд 929,6 млн (в еквіваленті), що на 5,9% менше, ніж на початок вересня ($25,436 млрд).
Про це свідчать дані Національного банку України.
"Станом на 1 жовтня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $23,929 млрд. У вересні вони знизилися на 5,9%, враховуючи продаж валюти Нацбанком на міжбанку, зокрема для забезпечення оборонних потреб і платежів українців за кордоном", – пояснив регулятор.
Водночас в НБУ зазначили, що, незважаючи на повномасштабну війну, утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні дозволяють стійкі надходження від міжнародних партнерів.
Як раніше повідомляв iPress, в Україні продовжують йти вгору споживчі ціни, інфляція у річному вимірі пришвидшилася у вересні до 24,4%.
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