Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 5,9% - до $23,93 млрд

Водночас в НБУ зазначили, що, незважаючи на повномасштабну війну, утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні дозволяють стійкі надходження від міжнародних партнерів

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2022 року, за попередніми даними, становили $23 млрд 929,6 млн (в еквіваленті), що на 5,9% менше, ніж на початок вересня ($25,436 млрд).

Про це свідчать дані Національного банку України.

"Станом на 1 жовтня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $23,929 млрд. У вересні вони знизилися на 5,9%, враховуючи продаж валюти Нацбанком на міжбанку, зокрема для забезпечення оборонних потреб і платежів українців за кордоном", – пояснив регулятор.

Водночас в НБУ зазначили, що, незважаючи на повномасштабну війну, утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні дозволяють стійкі надходження від міжнародних партнерів.

Як раніше повідомляв iPress, в Україні продовжують йти вгору споживчі ціни, інфляція у річному вимірі пришвидшилася у вересні до 24,4%.