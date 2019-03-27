Аватарка в підтримку того чи іншого кандидата є порушенням в "день тиші", - МВС
Аватарка в Facebook із закликом підтримати того чи іншого кандидата в президенти в "день тиші" є порушенням законодавства, але покарання за них не передбачено.
30 березня, в "день тиші" перед днем виборів, агітація в будь-якому вигляді заборонена.
"Ми можемо зараз тільки просити наших громадян бути свідомими в соцмережах і не йти на порушення ... Утриматися від того, щоб запостити якусь підтримку кандидата на пост президента, в тому числі ті аватарки, які у людей стоять -" Я за того або за іншого кандидата в президенти "... взяти і утриматися від них", - заявив радник глави МВС Іван Варченко, інформує Liga.net.
Індивідуального покарання для тих, хто буде агітувати в інтернеті, на сьогодні не передбачено, додав він.
Раніше громадська організація ОПОРА повідомляла, що на концертах "Ліги сміхи", що відбувалися у січні 2019 року у різних регіонах України, зафіксовано ознаки агітації за кандидата на посаду президента Володимира Зеленського.
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