Аватарка в підтримку того чи іншого кандидата є порушенням в "день тиші", - МВС

В "день тиші" 30 березня заборонена будь-яка агітація, а за спокусу взяти бюлетень на сувенір можна поплатитися трьома роками обмеження волі.

Аватарка в Facebook із закликом підтримати того чи іншого кандидата в президенти в "день тиші" є порушенням законодавства, але покарання за них не передбачено.

30 березня, в "день тиші" перед днем ​​виборів, агітація в будь-якому вигляді заборонена.

"Ми можемо зараз тільки просити наших громадян бути свідомими в соцмережах і не йти на порушення ... Утриматися від того, щоб запостити якусь підтримку кандидата на пост президента, в тому числі ті аватарки, які у людей стоять -" Я за того або за іншого кандидата в президенти "... взяти і утриматися від них", - заявив радник глави МВС Іван Варченко, інформує Liga.net.

Індивідуального покарання для тих, хто буде агітувати в інтернеті, на сьогодні не передбачено, додав він.