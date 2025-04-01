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В М'янмі зросла кількість жертв після землетрусу до 2700

01 квітня 2025, 14:29
В М'янмі зросла кількість жертв після землетрусу до 2700
Також ще більше 400 вважаються безвісти зниклими.

У М’янмі кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу перевищила 2700 людей.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Військовий лідер М'янми Мін Аун Хлайн заявив, що вже відомо про 2719 загиблих, але кількість жертв може зрости до більш ніж 3000.

За його словами, 4521 людина отримала поранення і 441 особа зникла безвісти.

Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що  серед жертв - 50 дітей і двоє педагогів, які загинули внаслідок обвалення дитячого садка. Міжнародний комітет порятунку додав, що в таких місцях, як Мандалай, поблизу епіцентру землетрусу, люди потребують притулку, їжі, води і медичної допомоги. 

Землетрус був найсильнішим у М'янмі за останні 100 років. 

Внаслідок підземних поштовхів в країні зруйновані як стародавні пагоди, так і сучасні будівлі. Громадянська війна в М'янмі, де військові захопили владу в результаті перевороту в 2021 році, ускладнює зусилля з надання допомоги постраждалим через землетрус.

Організація Amnesty International закликала хунту надати можливість відправити допомогу в райони країни, які вона не контролює.

В неділю ми писали, що число жертв землетрусу в М'янмі перевищило 1600.

 

землетрусМ’янма

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