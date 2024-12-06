Україна обговорює із західними союзниками постачання різних типів систем, зокрема, і THAAD.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час пресконференції в п'ятницю, 6 грудня, коли його попросили прокоментувати переговори стосовно THAAD.

"Нема тем-табу в спілкуванні з партнерами щодо зброї та типів систем, які можуть бути передані Україні. Тому йде обговорення різних типів цих систем, які можуть бути передані", - наголосив речник відомства.

THAAD - це протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного заатмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності.

Ще в жовтні у Пентагоні пояснили, чому не дають Україні THAAD для захисту від росії.