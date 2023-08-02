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ПОЛІТИКА

В МЗС Польщі назвали нинішні відносини з Україною "не найкращими"

02 серпня 2023, 14:33
В МЗС Польщі назвали нинішні відносини з Україною
Фото: з вільних джерел
Напередодні Міністерство закордонних справ України через заяву польського міністра Канцелярії президента Марцина Пшидача про "невдячність" українського народу за допомогу. Яблонський прокоментував майбутню зустріч.

Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський заявив, що відносини з Україною "останнім часом не є найкращими" через висловлювання деяких представників української влади.

Про це він сказав в ефірі RMF FM.

Напередодні Міністерство закордонних справ України через заяву польського міністра Канцелярії президента Марцина Пшидача про "невдячність" українського народу за допомогу. Яблонський прокоментував майбутню зустріч.

"Розмова буде дуже відвертою. Буде, як завжди, дуже конкретно. Ми передамо наші оцінки щодо стану наших відносин сьогодні, які, на жаль, через останні заяви деяких представників української влади не є найкращимі. Ніхто цього не приховує. У мене таке враження, що це повʼязано з тим, що там, на жаль, зʼявилися якісь емоції. Тут ми трохи розуміємо, бо, звісно, ​​держава перебуває під атакою, але вона також не повинна нападати на своїх союзників", — сказав він.

Яблонський підкреслив, що є багато питань, з яких Польща та Україна "не дійшли згоди". За його словами, одне з таких питань — Волинська трагедія.

"Ми просто хочемо говорити про це чесно і відкрито, щоб жертви були ексгумовані й вшановані. Це питання має бути вирішене", — сказав Яблонський.

Нагадаємо, польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання представника офісу президента Польщі Марчина Пшидача.

Польщавідносини

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