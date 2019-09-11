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В МЗС Росії прокоментували рішення суду ООН у справі "Україна проти Росії"

У Росії вважають, що рішення Суду ООН про наявність у нього юрисдикції "не вирішує результат справи", адже до 8 грудня 2020 року Росія має представити свої контраргументи по суті спору
Росія розраховує, що Міжнародний суд ООН врахує її позицію на етапі розгляду спору у справі "Україна проти Росії" по суті та "залишить без задоволення всі українські претензії".
В МЗС Росії прокоментували рішення суду ООН у справі "Україна проти Росії" Фото: yvu.com.ua

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ РФ, повідомляє "Громадське".

У Росії вважають, що рішення Суду ООН про наявність у нього юрисдикції "не вирішує результат справи", адже до 8 грудня 2020 року Росія має представити свої контраргументи по суті спору.

Нагадаємо, напередодні Міжнародний суд ООН в Гаазі оголосив рішення про юрисдикцію у справі "Україна проти Російської Федерації" на користь України.

Так, суд ООН ухвалив рішення не по суті справи, а саме щодо юрисдикції - про можливість застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму стосовно подій на Донбасі та застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації щодо утисків прав кримських татар у Криму.

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09 11 2019 15:57
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