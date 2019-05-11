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Кремль називає зустріч нормандської четвірки до кінця року "передчасною"

Спікер Путіна відмовився говорити про зміст документа, який може бути прийнятий за підсумками майбутньої зустрічі
Українська сторона виконала майже всі умови. Розведення у Петрівському планується згодом у листопаді, за умови 7-денного режиму тиші. Таким чином, Росія блокує зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", за результатами якої сторони можуть підписати документи, важливі для досягнення миру на Донбасі.

У Кремлі вважають, що говорити про зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав держав до кінця 2019 року передчасно, повідомляє "Українська Правда".

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС

Пряма мова: "Позиція Росії по нормандському формату незмінна і послідовна. Росія і президент Володимир Путін виступають за продовження роботи в нормандському форматі. Хочемо якомога швидше провести саміт, але разом з тим вважаємо, що цей саміт повинен бути добре підготовлений для забезпечення відповідної результативності".

На питання про те, чи можливе проведення саміту до кінця року, Пєсков заявив: "Поки передчасно говорити, поки як і раніше дуже багато питань залишається на порядку денному".

Деталі: Спікер Путіна відмовився говорити про зміст документа, який може бути прийнятий за підсумками майбутньої зустрічі.

Чому це важливо: Для зустрічі у нормандському форматі Росія висунула певні умови - підписати "формулу Штайнмаєра", розведення у Золотому та Петрівському.

Українська сторона виконала майже всі умови. Розведення у Петрівському планується згодом у листопаді, за умови 7-денного режиму тиші.

Таким чином, Росія блокує зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", за результатами якої сторони можуть підписати документи, важливі для досягнення миру на Донбасі.

Що передувало: Раніше у Кремлі заявляли, що підготовка до саміту "нормандської четвірки "неможлива" через нові підходи і запити однієї зі сторін". 

При цьому 3 листопада Пєсков заявив, що Путін зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами ФРН, Франції та України у "нормандському форматі" за умови термінової необхідності.

Нагадаємо, що Україна готова до зустрічі лідерів "нормандського формату"

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05 11 2019 16:14
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