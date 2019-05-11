Кремль називає зустріч нормандської четвірки до кінця року "передчасною"
У Кремлі вважають, що говорити про зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав держав до кінця 2019 року передчасно, повідомляє "Українська Правда".
Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС
Пряма мова: "Позиція Росії по нормандському формату незмінна і послідовна. Росія і президент Володимир Путін виступають за продовження роботи в нормандському форматі. Хочемо якомога швидше провести саміт, але разом з тим вважаємо, що цей саміт повинен бути добре підготовлений для забезпечення відповідної результативності".
На питання про те, чи можливе проведення саміту до кінця року, Пєсков заявив: "Поки передчасно говорити, поки як і раніше дуже багато питань залишається на порядку денному".
Деталі: Спікер Путіна відмовився говорити про зміст документа, який може бути прийнятий за підсумками майбутньої зустрічі.
Чому це важливо: Для зустрічі у нормандському форматі Росія висунула певні умови - підписати "формулу Штайнмаєра", розведення у Золотому та Петрівському.
Українська сторона виконала майже всі умови. Розведення у Петрівському планується згодом у листопаді, за умови 7-денного режиму тиші.
Таким чином, Росія блокує зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", за результатами якої сторони можуть підписати документи, важливі для досягнення миру на Донбасі.
Що передувало: Раніше у Кремлі заявляли, що підготовка до саміту "нормандської четвірки "неможлива" через нові підходи і запити однієї зі сторін".
При цьому 3 листопада Пєсков заявив, що Путін зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами ФРН, Франції та України у "нормандському форматі" за умови термінової необхідності.
Нагадаємо, що Україна готова до зустрічі лідерів "нормандського формату"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків