У путіна заявили, що "великоднє перемир'я" не буде продовжене

росія не планує продовжувати "великоднє перемир'я".

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, додавши, що тимчасове припинення вогню мало виключно гуманітарний характер і не є політичним сигналом.

"Ми хочемо не перемир'я, ми хочемо миру, міцного, стійкого миру", — процитував Пєсков слова путіна.

Водночас Пєсков цинічно заявив, що "мир може наступити сьогодні", якщо президент України Володимир Зеленський "візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідне рішення". Яке саме рішення малося на увазі, речник не уточнив. Однак з контексту можна припустити, що йдеться про виведення українських військ з Донбасу.

Пєсков також відреагував на слова Зеленського про можливе дзеркальне реагування України на дії росії щодо тимчасового припинення вогню, але обмежився лише тим, що москва "звернула на це увагу", не додавши жодних подробиць.

Нагадаємо, наприкінці березня Зеленський запропонував перемир'я на Великодні свята, зазначивши, що за 2-3 дні без боїв росія не встигне зміцнити свої позиції на фронті.