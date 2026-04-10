Зеленський відповів на заяву путіна про "великоднє перемир’я"

У росії є можливість не повертатися до ударів по Україні й після Великодня.

Так глава Української держави відреагував на повідомлення кремля, що президент рф путін вирішив оголосити перемир'я із 16.00 11 квітня до кінця доби 12 квітня у зв'язку з Великоднем.

"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків", – нагадав Зеленський.

За його словами, Київ пропонував цьогоріч припинення вогню на час великодніх свят і буде "діяти відповідно".

"Людям потрібен Великдень без загроз і реальний рух до миру, й у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", – наголосив президент.