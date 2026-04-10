Матеріали:
Зеленський відповів на заяву путіна про "великоднє перемир’я"

10 квітня 2026, 08:07
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Український президент заявив про готовність до "дзеркальних кроків".
У  росії є можливість не повертатися до ударів по Україні й після Великодня.
 
Про це заявив у ніч на 10 квітня в Telegram президент України Володимир Зеленський.
 
Так глава Української держави відреагував на повідомлення кремля, що президент рф путін вирішив оголосити перемир'я із 16.00 11 квітня до кінця доби 12 квітня у зв'язку з Великоднем.
 
"Україна неодноразово заявляла, що ми готові до дзеркальних кроків", – нагадав Зеленський.
 
За його словами, Київ пропонував цьогоріч припинення вогню на час великодніх свят і буде "діяти відповідно".
 
"Людям потрібен Великдень без загроз і реальний рух до миру, й у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", – наголосив президент.
 
 

 

