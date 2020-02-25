В МЗС розповіли, скільки українців хочуть евакуюватися з Хубею

Наразі стан здоров'я людей задовільний, і поки що тести на можливу наявність у них коронавірусу не підтвердилися

"Наразі посольство України в Китаї, а також генеральні консульства України в Гуанчжоу та Шанхаї здійснюють постійний моніторинг за консульськими округами, на які розділена повністю вся КНР, щодо бажання громадян України залишити територію Китаю, а також виявлення інших можливих потреб і допомоги".

Шестеро із 39 українців, які залишилися в Ухані та провінції Хубей після першої евакуації, виявили бажання евакуюватися в Україну, повідомляє "Українська правда".

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на начальника відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максима Коваленка

Пряма мова: "Це насамперед ті, хто не зміг потрапити на борт літака під час попередньої евакуації, а також інші особи, які змінили свою думку.

Наразі посольство України в Китаї, а також генеральні консульства України в Гуанчжоу та Шанхаї здійснюють постійний моніторинг за консульськими округами, на які розділена повністю вся КНР, щодо бажання громадян України залишити територію Китаю, а також виявлення інших можливих потреб і допомоги".

Деталі: За словами Коваленка, громадян не пустили на борт літака у зв'язку з підвищеною температурою тіла, тому вони залишилися в Ухані, але посольство надає їм допомогу, зокрема фінансову, організаційну і сприяло в їх поселенні.

Чиновник додав, що наразі стан здоров'я людей задовільний, і поки що тести на можливу наявність у них коронавірусу не підтвердилися.

Що було раніше: ФК "Шахтар" заявив, що веде підготовку до відправлення свого літака до Китаю за українцями, які там залишилися і чекає всіх необхідних погоджень, і що цей процес особисто контролює президент Володимир Зеленський.

Читайте також: У Китаї заявили, що інкубаційний період коронавірусу може сягати 27 днів