У Китаї заявили, що інкубаційний період коронавірусу може сягати 27 днів
Про це повідомляє Reuters,передає "Громадське".
Влада провінції заявила, що в одного з інфікованих пацієнтів симптоми захворювання з’явилися тільки через 27 днів після зараження.
70-річний чоловік на прізвище Цзян 24 січня повернувся до Шеньнунцзя, на північному заході провінції Хубей, зі східної частини Ечжоу, де він контактував зі своєю інфікованою сестрою.
20 лютого у нього піднялася температура. А наступного дня у чоловіка виявився позитивний результат на коронавірус.
Більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення коронавірусу, від якого, за останніми даними, померли 2 360 людей.
Нагадаємо, що кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 77 669. З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померли 2360 людей. Водночас 21 029 пацієнтів успішно одужали.
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