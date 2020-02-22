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У Китаї заявили, що інкубаційний період коронавірусу може сягати 27 днів

Влада провінції заявила, що в одного з інфікованих пацієнтів симптоми захворювання з’явилися тільки через 27 днів після зараження
Влада китайської провінції Хубей — епіцентру смертельного коронавірусу — заявила, що інкубаційний період коронавірусу Covid-19 може бути значно довшим, ніж 14 днів.
У Китаї заявили, що інкубаційний період коронавірусу може сягати 27 днів Фото: Правда

Про це повідомляє Reuters,передає "Громадське".

Влада провінції заявила, що в одного з інфікованих пацієнтів симптоми захворювання з’явилися тільки через 27 днів після зараження.

70-річний чоловік на прізвище Цзян 24 січня повернувся до Шеньнунцзя, на північному заході провінції Хубей, зі східної частини Ечжоу, де він контактував зі своєю інфікованою сестрою.

20 лютого у нього піднялася температура. А наступного дня у чоловіка виявився позитивний результат на коронавірус.

Більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення коронавірусу, від якого, за останніми даними, померли 2 360 людей.

Нагадаємо, що кількість інфікованих китайським коронавірусом у світі зросла до 77 669. З початку спалаху коронавірусу від хвороб, спричинених інфекцією, померли 2360 людей. Водночас 21 029 пацієнтів успішно одужали.

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22 02 2020 13:00
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