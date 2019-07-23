В Нікітському ботсаду в Криму богиню Флору замінять бюстом Леніна
Заступник директора Нікітського ботанічного саду Андрій Паштетський розповів, що скульптуру Флори подарували на 200-річний ювілей Нікітського ботанічного саду в 2012 році, йдеться в "Радіо Свобода".
"Тоді її встановили на честь 200-річчя саду, приїжджали всі керівники України і Автономної Республіки Крим, всі були задоволені. Але вчена рада тоді забула викреслити з реєстру пам’яток культурної спадщини бюст Леніна. А з приходом Росії в 2014 році, всі дані реєстру передали в тому ж вигляді, і вийшло, що сад самовільно демонтував пам’ятник культурної спадщини. Хоча ми його нікуди не викинули, він стоїть в 200 метрах від скульптури Флори у будівлі музею саду, поруч із бюстом Молотову, який з 1937 року займав місце, куди в 1957 році встановили Леніна", – сказав Паштетський.
Одним з ініціаторів повернення бюсту Леніна на місце богині був голова ялтинського відділення КПРФ, депутат ялтинської міськради Іван Павличенко. Рішення суду про повернення Леніна він сприйняв як перемогу своєї партії.
Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує запровадити кримінальну відповідальність за умисне невизнання приналежності до України нині анексованого Росією Криму та окупованих частин Донецької та Луганської областей.
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