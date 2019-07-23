Україна посилила кордон з Росією комплексами ядерного контролю
Сучасні високоефективні комплекси TSA і RAPISCAN встановлені в пунктах пропуску "Велика Писарівка" і "Миколаївка", що на кордоні з Росією, та в пункті пропуску "Старокозаче" - на кордоні з Республікою Молдова. Це межі відповідальності Сумського, Чернігівського та Білгород-Дністровського загонів, йдеться в "УП" з посиланням на сайт Державної прикордонної служби.
Фото: Державна прикордонна служба України
Перед запуском пристрої перевірила іноземна делегація з США, до складу якої увійшли представники Департаменту енергетики США, Національної лабораторії "LANL" та компаній виробників обладнання "Aecom", "Apogee group" і "Rapiscan".
У ДПСУ кажуть, що отримане обладнання "суттєво підвищить технічні спроможності прикордонних нарядів".
Нагадаємо, у місті Сувалки в Підляському воєводстві на північному сході Польщі де проходить коридор біля кордону з Росією буде створений протитанковий полк.
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