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Україна посилила кордон з Росією комплексами ядерного контролю

Український кордон з Росією та Молдовою посилили сучасними комплексами радіоактивного та ядерного контролю.
Мета обладнання - виявлення та припинення спроб незаконного переміщення через державний кордон радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.
Україна посилила кордон з Росією комплексами ядерного контролю Фото: Державна прикордонна служба

Сучасні високоефективні комплекси TSA і RAPISCAN встановлені в пунктах пропуску "Велика Писарівка" і "Миколаївка", що на кордоні з Росією, та в пункті пропуску "Старокозаче" - на кордоні з Республікою Молдова. Це межі відповідальності Сумського, Чернігівського та Білгород-Дністровського загонів, йдеться в "УП" з посиланням на  сайт Державної прикордонної служби.

Фото: Державна прикордонна служба України

Перед запуском пристрої перевірила іноземна делегація з США, до складу якої увійшли представники Департаменту енергетики США, Національної лабораторії "LANL" та компаній виробників обладнання "Aecom", "Apogee group" і "Rapiscan".

У ДПСУ кажуть, що отримане обладнання "суттєво підвищить технічні спроможності прикордонних нарядів".

Нагадаємо, у місті Сувалки в Підляському воєводстві на північному сході Польщі де проходить коридор біля кордону з Росією буде створений протитанковий полк.

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