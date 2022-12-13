В Німеччині підтвердили надання 24 нових самохідних гаубиць Україні

Німеччина досі відмовляється надавати Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці.

Про це повідомляє видання Die Zeit.

“В Україну було доставлено більше самохідних гаубиць. Йдеться про 24 одиниці. Також буде надано шість-сім САУ Gepard”, – повідомила глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман в ефірі програми RTL Direkt.

Представниця Бундестагу зазначила, що особисто вона виступає також за відправку Україні сучасних танків Leopard і Marder, але в уряді цю ініціативу досі не підтримують. За словами Штрак-Ціммерман, їх надання зараз є просто необхідним і вона більше “не бачить причин не робити цього”.

Нагадаємо, що Україна надсилала запити щодо німецьких танків з перших місяців війни, але місцева влада категорично відмовлялася виконувати прохання Києва. Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре висловив нерозуміння позиції уряду ФРН, який заявляє, що бажає якнайшвидшої перемоги України, але не наважується брати на себе необхідні для цього рішення.

Раніше повідомлялось, що США відправили Україні першу партію обладнання для енергоінфраструктури.