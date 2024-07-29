В результаті пожежі стався викид димових газів.

Сьогодні, 29 липня, стався вибух на заводі хімічного концерну BASF у німецькому місті Людвігсхафен.

Про це повідомляє німецька радіостанція SWR.

Вибух стався близько 11 ранку на заводі в Людвігсхафені. Очевидці кажуть, що бачили великий стовп диму над будівлею.

На місце події викликали пожежників, поліцію та екологічну інспекцію. Пожежу вже вдалося ліквідувати.

Причина вибуху наразі не відома.

Наразі відомо, що 14 співробітників отримали легкі поранення, їм надали першу медичну допомогу на місці.

Згідно з попереднім повідомленням, в результаті пожежі стався викид димових газів, тому жителів Людвігсхафена і населених пунктів неподалік попросили не відчиняти вікна та двері.

На початку місяця ми також писали, що у будівлі для розміщення біженців у Німеччині пролунав вибух.