В Німеччині відбудуться найбільші в історії повітряні навчання НАТО – Spiegel

Навчання під назвою "Повітряний захисник 2023" під керівництвом Німеччини плануються з 12 по 23 червня.

За два тижні у Німеччині почнуться масштабні навчання повітряних сил країн НАТО, що стануть найбільшими такими маневрами в історії Альянсу.

Про це повідомляє Spiegel.

Навчання Air Defender 2023 проходитимуть під керівництвом Німеччини з 12 до 23 червня. Практично всі маневри – 90% – плануються над територією Німеччини та над прибережними зонами Північного і Балтійського морів.

У навчаннях візьмуть участь близько 250 літаків та гелікоптерів, з яких приблизно сотня – з Повітряних сил США.

Інспектор Повітряних сил Німеччини Інго Герхарц зазначив, що навчання мають засвідчити готовність союзників швидко реагувати у разі необхідності.

За його словами, поблизу повітряного простору росії плануються "лише ізольовані маневри" і відпрацьовувати будуть лише оборонні сценарії.

"Звісно, було би провокацією симулювати вильоти у напрямку Калінінграда. Але такого ми робити не будемо", – зазначив він.

Навчання плануються у тісній координації з цивільними диспетчерами і Євроконтролем, щоби маневри створили якнайменші незручності для цивільної авіації.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди надішлють в Україну винищувачі F-16 після навчання пілотів. Разом із Данією ця країна очолює коаліцію з підготовки українських льотчиків.