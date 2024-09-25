Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В німецькому Кельні стався черговий вибух

25 вересня 2024, 13:32
В німецькому Кельні стався черговий вибух
Кельн. Вид на Кафедральний Собор Святих Петра і Марії та міст Гогенцоллернів у Кельні (Німеччина). Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Повідомлення про сильний хлопок повідомили жителі о 2:45 ночі, повідомили в поліції.

В місті Кельн в районі Пеш на околиці міста стався вибух внаслідок інциденту згоріло кафе. 

Про це повідомляє німецька щоденна газета Welt

Вибух пролунав в кафе на першому поверсі житлового будинку. 

Двоє людей отримали легкі травми. Чи пов'язаний інцидент із серією вибухів у мегаполісі на Рейні, поки неясно.

Місцеві ЗМІ пишуть, що це міг бути запалювальний пристрій.

Місце повністю вигоріло, вітрини знищені, частини розірваної зовнішньої обшивки висять. 

Повідомлення про сильний хлопок повідомили жителі о 2:45 ночі, повідомили в поліції. Незабаром після цього спалахнуло кафе на першому поверсі житлового будинку. Причина досі незрозуміла. WDR повідомляє про запальний пристрій.

За словами речника, ще з'ясовується, чи пов'язаний інцидент з недавньою серією вибухів.

 
Кельнвибух

Останні матеріали

Захід повинен розв’язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Політика
Захід повинен розв’язати Україні руки. Не може бути сталого миру в Європі без безпеки для України – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 16:20
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Політика
На дні океану. росія прагне нанести удар по ахіллесовій п'яті західних економік – Андрій Риженко
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 11:45
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Політика
Необхідна прелюдія візиту Зеленського до США. Про що тим часом говорять російські рупори в Америці – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 вересня 2024, 00:22
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Технології
Удари по складах боєприпасів в росії. Чому інші країни повинні вчитися в України – Мік Раян
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 15:43
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Політика
Україна, Тайвань, Ізраїль. Західний світ, який розвалюється на друзки – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 12:22
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Cуспільство
Необхідні росіянам для захоплення Покровська резерви витрачаються в Курській області. Декілька тисяч тон боєприпасів згоріли лише за 5 днів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 вересня 2024, 01:48
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 12:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється