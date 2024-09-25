В німецькому Кельні стався черговий вибух
В місті Кельн в районі Пеш на околиці міста стався вибух внаслідок інциденту згоріло кафе.
Про це повідомляє німецька щоденна газета Welt.
Вибух пролунав в кафе на першому поверсі житлового будинку.
Двоє людей отримали легкі травми. Чи пов'язаний інцидент із серією вибухів у мегаполісі на Рейні, поки неясно.
Місцеві ЗМІ пишуть, що це міг бути запалювальний пристрій.
Місце повністю вигоріло, вітрини знищені, частини розірваної зовнішньої обшивки висять.
Повідомлення про сильний хлопок повідомили жителі о 2:45 ночі, повідомили в поліції. Незабаром після цього спалахнуло кафе на першому поверсі житлового будинку. Причина досі незрозуміла. WDR повідомляє про запальний пристрій.
За словами речника, ще з'ясовується, чи пов'язаний інцидент з недавньою серією вибухів.