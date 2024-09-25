В німецькому Кельні стався черговий вибух

Кельн. Вид на Кафедральний Собор Святих Петра і Марії та міст Гогенцоллернів у Кельні (Німеччина). Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Повідомлення про сильний хлопок повідомили жителі о 2:45 ночі, повідомили в поліції.

В місті Кельн в районі Пеш на околиці міста стався вибух внаслідок інциденту згоріло кафе.

Про це повідомляє німецька щоденна газета Welt.

Вибух пролунав в кафе на першому поверсі житлового будинку.

Двоє людей отримали легкі травми. Чи пов'язаний інцидент із серією вибухів у мегаполісі на Рейні, поки неясно.

Місцеві ЗМІ пишуть, що це міг бути запалювальний пристрій.

Місце повністю вигоріло, вітрини знищені, частини розірваної зовнішньої обшивки висять.

Повідомлення про сильний хлопок повідомили жителі о 2:45 ночі, повідомили в поліції. Незабаром після цього спалахнуло кафе на першому поверсі житлового будинку. Причина досі незрозуміла. WDR повідомляє про запальний пристрій.

За словами речника, ще з'ясовується, чи пов'язаний інцидент з недавньою серією вибухів.