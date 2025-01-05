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В німецькому МВС допускають повернення частини сирійських біженців на батьківщину

05 січня 2025, 16:22
В німецькому МВС допускають повернення частини сирійських біженців на батьківщину
Туреччина, Сирія. Сирійська курдська дівчина рано-вранці дивиться з намету в таборі для біженців в Суручі. 21 жовтня 2014 Фото: АFР
Це викликано тим, що ситуація в Сирії стабілізувалася.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер розказала, що частині сирійців в ФРН можуть скасувати статус біженця через зміну уряду на їхній батьківщині.

Про це повідомляє Spiegel.

"Федеральне відомство з питань міграції та біженців "буде переглядати і скасовувати надання захисту, якщо люди більше не потребують цього захисту в Німеччині, оскільки ситуація в Сирії стабілізувалася", - заявила Фезер. 

За її словами, це стосуватиметься тих, хто не має права на проживання. Наприклад, через роботу або навчання, і хто не повернеться до Сирії добровільно.

Міністерка додала, що сирійським біженцям, які вивчили мову і добре інтегрувались у суспільство, варто дозволити залишитися в Німеччині. Вона виступила за підтримку тих сирійців, які хочуть повернутись добровільно, і якнайшвидшу депортацію засуджених за злочини та ісламістів. 

"Ми значно розширили правові можливості для цього і використаємо їх, щойно це дозволить ситуація в Сирії", – запевнила міністерка.

Зміни стосуються майже третини з приблизно 975 тисяч сирійських біженців у Німеччині, які мають статус додаткового захисту – це означає, що їм дозволяли залишатися в країні з огляду на громадянську війну.

Після падіння режиму Асада низка європейських країн зупиняє розгляд заявок на притулок від сирійців.

 

НімеччинаСиріябіженці

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