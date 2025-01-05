В німецькому МВС допускають повернення частини сирійських біженців на батьківщину
Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер розказала, що частині сирійців в ФРН можуть скасувати статус біженця через зміну уряду на їхній батьківщині.
Про це повідомляє Spiegel.
"Федеральне відомство з питань міграції та біженців "буде переглядати і скасовувати надання захисту, якщо люди більше не потребують цього захисту в Німеччині, оскільки ситуація в Сирії стабілізувалася", - заявила Фезер.
За її словами, це стосуватиметься тих, хто не має права на проживання. Наприклад, через роботу або навчання, і хто не повернеться до Сирії добровільно.
Міністерка додала, що сирійським біженцям, які вивчили мову і добре інтегрувались у суспільство, варто дозволити залишитися в Німеччині. Вона виступила за підтримку тих сирійців, які хочуть повернутись добровільно, і якнайшвидшу депортацію засуджених за злочини та ісламістів.
"Ми значно розширили правові можливості для цього і використаємо їх, щойно це дозволить ситуація в Сирії", – запевнила міністерка.
Зміни стосуються майже третини з приблизно 975 тисяч сирійських біженців у Німеччині, які мають статус додаткового захисту – це означає, що їм дозволяли залишатися в країні з огляду на громадянську війну.
Після падіння режиму Асада низка європейських країн зупиняє розгляд заявок на притулок від сирійців.