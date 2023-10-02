В Норвегії і Швеції починається Нобелівський тиждень
Про це повідомляється на сайті Фонду Нобеля.
Сьогодні Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить лауреатів премії з фізіології або медицини.
Завтра стануть відомі лауреати з фізики. В середу - з хімії, а в четвер з літератури.
Вже в п’ятницю в норвезькій столиці Осло назвуть лауреата премії за сприяння встановленню миру.
Лауреат премії з економіки у пам'ять про Альфреда Нобеля буде оголошений в столиці Швеції в наступний понеділок.
Нагадаємо, що рік тому ми також робили огляд премії Нобеля.