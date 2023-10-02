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В Норвегії і Швеції починається Нобелівський тиждень

02 жовтня 2023, 11:33
В Норвегії і Швеції починається Нобелівський тиждень
Фото: з вільних джерел
Під час Нобелівського тижня стануть відомі лауреати престижної премії за 2023 рік.

Про це повідомляється на сайті Фонду Нобеля.

Сьогодні Нобелівський комітет у Стокгольмі оголосить лауреатів премії з фізіології або медицини.

Завтра стануть відомі лауреати з фізики. В середу - з хімії, а в четвер з літератури.

Вже в п’ятницю в норвезькій столиці Осло назвуть лауреата премії за сприяння встановленню миру.

Лауреат премії з економіки у пам'ять про Альфреда Нобеля буде оголошений в столиці Швеції в наступний понеділок.

Нагадаємо, що рік тому ми також робили огляд премії Нобеля

 

Нобелівський тижденьпремія Нобеля

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