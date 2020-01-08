В ОАЕ запустили першу в арабських країнах АЕС
Перша в арабських країнах АЕС введена в експлуатацію в ОАЕ в суботу, повідомив віце-президент і прем'єр-міністр країни, шейх емірату Дубай Мухаммеда бін Рашида аль-Мактума, повідомляє "Економічна правда", посилаючись на "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні ми оголошуємо про успішне запровадження в експлуатацію першого мирного ядерного реактора в арабському світі на АЕС "Барака" в еміраті Абу-Дабі", - написав аль-Мактум в твіттері.
"Фахівці успішно завантажили ядерне паливо, провели випробування і успішно завершили операції по запуску", - зазначив він.
"Наша мета полягає в тому, щоб ввести в експлуатацію чотири АЕС, які забезпечували б чверть всіх потреб держави в електриці безпечно, надійно і екологічно", - додав аль-Мактум.
Відзначається, що підготовчі роботи тривали на АЕС протягом п'яти місяців.
Нагадаємо, що ОАЕ запустили першу арабську місію на Марс
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