В ОАЕ змінюють тривалість робочого тижня

Згідно з повідомленням, з понеділка до четверга робочий день триватиме 8 годин - з 07.30 до 15.30. Тривалість робочого дня у п’ятницю становитиме 4,5 години - з 07.30 до 12.00

В Об’єднаних Арабських Еміратах з нового року робочий тиждень у державному секторі триватиме від понеділка до обіду п’ятниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба уряду ОАЕ у Твіттері.

Згідно з повідомленням, з понеділка до четверга робочий день триватиме 8 годин - з 07.30 до 15.30. Тривалість робочого дня у п’ятницю становитиме 4,5 години - з 07.30 до 12.00.

Крім того, у п’ятницю буде змога працювати з дому та обирати гнучкий графік.

Рішення набере чинності 1 січня 2022 року.

Влада ОАЕ переконана, що більш тривалі вихідні допоможуть збільшити продуктивність працівників державного сектору та поліпшити баланс між роботою та особистим життям.

Як пише Bloomberg, нині в ОАЕ робочий тиждень триває з неділі до четверга. За словами гендиректора дубайської компанії International Advisory Group Набіла Аліюсуфа, рішення уряду збільшить кількість днів, упродовж яких ОАЕ зможе вести бізнес із рештою світу. Очікується, що приватний сектор також перейде на новий графік робочого тижня.

Нагадаємо, що у Каліфорнії в долині Сонома виноробня Murphy-Goode відкрила нову вакансію: шукають людину, якій готові платити 10 тисяч доларів на місяць і забезпечити безкоштовним проживанням за любов до вина.