У США на роботу шукають людину, якій платитимуть $10 000 на місяць за любов до вина

У Каліфорнії в долині Сонома виноробня Murphy-Goode відкрила нову вакансію: шукають людину, якій готові платити 10 тисяч доларів на місяць і забезпечити безкоштовним проживанням за любов до вина.

Про це компанія повідомила на своєму сайті, повідомляє "Громадське".

У свою команду запрошують на рік. Окрім того, що щасливому кандидату вдасться переїхати у сонячну Каліфорнію та отримувати велику зарплатню, проживанням теж забезпечує компанія.

Що потрібно робити?

Новий співробітник повинен бути готовим "переслідувати свою пристрасть" до вина. Протягом перших декількох місяців обов'язки будуть широкими, щоб дозволити людині з'ясувати, які саме аспекти виноробства їй цікаві. Далі вона зможе вивчати науку про виноградники, виноробні, а також комерцію.

Навіщо така вакансія?

Компанія зазначає, що після важкого року хоче допомогти комусь побудувати кар'єру у виноробстві, тому й придумали таку можливість працевлаштування. Зазначимо, що під час економічної кризи у 2009 році створювали таку ж вакансію.

"Кожен ваш день може бути різним, залежно від ваших інтересів і захоплень. Ми будемо працювати з вами, щоб виявити вашу головну пристрасть і створити ідеальну посаду на виноробні", - кажуть у Murphy-Goode.

Хто може податись?

Свої заявки можуть подавати люди, старші за 21 рік, які мають офіційне право працювати у США. Потрібно також записати відеорезюме й розповісти, чому це робота вашої мрії.

Прийматимуть заявки до 30 червня. Робота почнеться орієнтовно у вересні.

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