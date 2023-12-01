В ОБСЄ досягли певної домовленості з кадрових рішень після зняття вето рф

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) продовжила роботу після того, як росія погодилася на тимчасове призначення керівних осіб, адже повноцінне обрання - блокувала.

Про це розповів постпред США в ОБСЄ Майкл Карпентер, пише Європейська правда.

Посол Карпентер розказав, що закінчились переговори про те, щоби не залишити організацію без легітимного керівництва.

"Ми щойно досягнули домовленості про продовження на 9 місяців мандату чотирьох ключових посадовців. Я розраховую, що ця домовленість буде дотримана", - заявив постпред США в ОБСЄ.

За його словами, чинний генсекретар, керівник БДІПЛ ОБСЄ, спецпредставник з питань свободи медіа і комісар з питань національних меншин продовжать роботу наступного року.

Вони були обрані 3 роки тому, але їх мандат спливав на початку 2024 року.

"Це дозволить зберегти організацію функціональною", - розказал посол.

Карпентер додав, що члени ОБСЄ домовилися працювати над погодженням повноцінної заміни.

"За цей час ми обговоримо, хто найкраще підходить для того, щоби очолювати організацію", - підсумував посол США.

Раніше ми писали, що держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у засіданні ОБСЄ за участі очільника МЗС росії Сергія Лаврова.