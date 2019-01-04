В ОБСЄ занепокоєні агітацією генпрокурора Луценка за Порошенка

"Луценко з'явився на форумі з висунення нинішнього президента і зробив низку заяв, зокрема на своїй особистій сторінці у Facebook, які поставили під сумнів незалежність його відомства"

Пряма участь генерального прокурора України Юрія Луценка в підтримці нинішнього президента Петра Порошенка у виборчій кампанії викликала занепокоєння у спільної місії іноземних спостерігачів.

Інформацію подано у доповіді Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), Парламентської асамблеї НАТО та Європарламенту, передає "Інтерфакс-Україна".

"За словами співрозмовників БДІПЛ ОБСЕ та повідомленням ЗМІ, він (Луценко) з'явився на форумі з висунення нинішнього президента і зробив низку заяв, зокрема на своїй особистій сторінці у Facebook, які поставили під сумнів незалежність його відомства", - йдеться в попередній доповіді місії.

Крім того, спостерігачі зазначили, що декілька кандидатів є предметами кримінального розслідування, яке триває, а три розслідування було розпочато після того, як вони оголосили про свою участь у виборах.

У місії зазначили, що засідання Ради регіонального розвитку, створеної Порошенком у 2015 році, були використані як платформи для кампанії нинішнього президента в різних областях України, і Порошенко здійснив велику кількість офіційних робочих візитів за час виборчої кампанії, часто використовуючи їх для її проведення.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія опрацювала 80,33% протоколів, за попередніми результатами, Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка, який все ще залишається на другому місці.