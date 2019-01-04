Опрацьовано 80% протоколів: Зеленський - 30,41%, Порошенко - 16,03%
Так, Зеленського підтримали 30,41% виборців, а Порошенка – 16,03%. Відповідні дані опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє "Українська правда".
Зеленський лідирує у більшості регіонів областях та місті Київ. Найбільше за нього проголосували в Дніпропетровській області.
За Порошенка найбільше проголосували в Львівській, Тернопільській, Рівненській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.
Також Порошенко отримав найбільшу підтримку за кордоном.
За підсумками обробки 80.33% протоколів, розрив між Зеленським і Порошенком склав 14,38%.
За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13,24% виборців.
Кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Юрій Бойко отримав 11,55% голосів.
Найбільше Бойка підтримали у Луганській і Донецькій областях.
Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко - 7,03%, екс-глава СБУ Ігор Смешко - 5,95%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 5,30%, кандидат від партії "Опозиційний блок" Олександр Вілкул - 4,3%, кандидат від правих сил Руслан Кошулинський - 1,64%.
Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними ЦВК, у голосуванні на виборах президента України не брали участі майже 11 млн виборців.
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