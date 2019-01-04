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Опрацьовано 80% протоколів: Зеленський - 30,41%, Порошенко - 16,03%

Розрив між Зеленським і Порошенком склав 14,38%.
Центральна виборча комісія опрацювала 80,33% протоколів, за попередніми результатами, Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка, який все ще залишається на другому місці.
Опрацьовано 80% протоколів: Зеленський - 30,41%, Порошенко - 16,03%

Так, Зеленського підтримали 30,41% виборців, а Порошенка – 16,03%. Відповідні дані опубліковані на сайті ЦВК, повідомляє "Українська правда".

Зеленський лідирує у більшості регіонів областях та місті Київ. Найбільше за нього проголосували в Дніпропетровській області.

За Порошенка найбільше проголосували в Львівській, Тернопільській, Рівненській, Вінницькій та Івано-Франківській областях.

Також Порошенко отримав найбільшу підтримку за кордоном.

За підсумками обробки 80.33% протоколів, розрив між Зеленським і Порошенком склав 14,38%.

За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13,24% виборців.

Кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Юрій Бойко отримав 11,55% голосів.

Найбільше Бойка підтримали у Луганській і Донецькій областях.

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко - 7,03%, екс-глава СБУ Ігор Смешко - 5,95%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 5,30%, кандидат від партії "Опозиційний блок" Олександр Вілкул - 4,3%, кандидат від правих сил Руслан Кошулинський - 1,64%.

Решта кандидатів набирають менше 1% голосів кожен.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними ЦВК, у голосуванні на виборах президента України не брали участі майже 11 млн виборців.

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01 04 2019 15:17
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