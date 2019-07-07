В Одесі чоловік захопив заручницю у ломбарді, поліція проводить спецоперацію, - ОНОВЛЕНО
Інцидент стався в Суворівському районі міста, на місце події прибули керівництво поліції області, слідчо-оперативна група та патрульні, а також міськголова Геннадій Труханов, повідомляє "Громадське".
Як передає кореспондентка "Громадського", невідомий взяв у заручники працівницю ломбарду, розташованого на вулиці Чорноморського козацтва, 25. Рух транспорту тут перекрили.
"Проводяться перемовини із правопорушником. Вживаються вичерпні заходи для звільнення заручниці та затримання зловмисника", - зазначили правоохоронці.
У прес-службі поліції "Громадському" заявили, що станом на 13:40 7 липня спецоперація триває, інших подробиць поки немає.
Оновлення
Поліція звільнила заручниць з ломбарду в Одесі, зловмисника затримали. Він вимагав $1 млн і гелікоптер, інформує "Громадське".
Правоохоронці розбили скло ломбарду і взяли його штурмом, затримавши під час спецоперації зловмисника.
Попри заяви поліції про одну заручницю, виявилося, що чоловік утримував двох працівниць ломбарду, погрожучи їм ножем.
Нагадаємо, що поліцейські Донеччини викрили мережу фальшивих "реабілітаційних центрів" та звільнили з трудового рабства близько 100 осіб.
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