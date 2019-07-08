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В Одесі екстрено сів Boeing 737 - в Анталію пасажирів доправлять вранці

"В Одесу замість Анталії. Щойно рейс Львів-Анталія Bravo Airways розвернувся в повітрі і здійснив екстрену посадку в Одесі!"
Літак Boeing 737 авіакомпанії Bravo Airways, який прямував зі Львова до турецької Анталії, здійснив у середу незаплановану посадку в міжнародному аеропорту "Одеса".
В Одесі екстрено сів Boeing 737 - в Анталію пасажирів доправлять вранці Boeing 737 Фото: РБК

"В Одесу замість Анталії. Щойно рейс Львів-Анталія Bravo Airways розвернувся в повітрі і здійснив екстрену посадку в Одесі!", - повідомляє Aviastop на своїй сторінці у Facebook.

Втім, зазначається, що "деталі інциденту поки не відомі".

Літак Bravo Airways, что здійснював переліт Львів - Анталія, розвернувся в небі над Румунією.

Скріншоти з системи flightradar24 демонструють, що лайнер вилетів зі Львівського аеропорту, пролетів через Чернівці, румунський Галац і поблизу міста Констанца розвернувся курсом на Одесу.

В адміністрації Одеського аеропорту підтвердили: рейс BQ 2169 компанії Bravo Airways незаплановано приземлився "з технічних причин" близько 16 год. 50 хв. І зараз 140 пасажирів очікують у комфортних умовах пасажирського терміналу подачі іншого лайнера для продовження перерваного польоту по маршруту.

Як повідомлялося, проблеми в авіакомпанії Bravo Airways з виконанням договірних зобов'язань були й під час літнього сезону-2018. Тоді близько двохсот українців "застрягли" в аеропорту Албанії. У поточному році компанія теж скасувала кілька рейсів.

Україна за результатами останніх п’яти років (2014-2018) займає третє місце в рейтингу за відвідуваністю регіону Анталія - після РФ та ФРН. У звіті, опублікованому Федерацією готельєрів Туреччини, також зазначається, що у 2014 році Анталію відвідали 284,6 тис. українців, у 2015 – 314,7, у 2016 – 572,7, у 2017 – 715,7, у 2018 – 709 тисяч українців.

Нагадаємо, що 12 липня автопілот вперше посадив літак без пілота.

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