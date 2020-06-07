В Одесі на пляжах виявили кишкову паличку: рекомендують не купатися
Про це повідомили в Одеському лабораторному центрі МОЗ України, повідомляє "Громадське".
За результатами досліджень, море в Одесі не відповідає мікробіологічним нормам навіть в 50 метрах від берега.
Пляж "Ланжерон" у лабораторному центрі наразі називають найчистішим.
Невідповідність води санітарним нормам показали результати аналізів за 30 червня. Лабораторний центр перевіряє воду щотижня. Так, сьогодні, 6 липня, зібрали нові зразки, але результати їхнього аналізу стануть відомі 10 липня.
За словами фахівців, на результати дослідження впливає погода та кількість туристів.
Як розповіла "Суспільному" завідувачка відділу епіднагляду Одеського лабораторного центру Олена Варецька, через знайдену кишкову паличку пляжі для відвідувачів не закриватимуть, бо це «порушення конституційних прав». Купатися чи ні кожна людина вирішуватиме самостійно.
Читайте також: Туристів запросили прогулятися "Шляхами волинського бароко"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО На болгарсько-грецькому кордоні - кілометрові черги через туристів
- ВІДЕО "Де мої туристи?": Львівщина запустила серію нових промороликів
- АУДІО Українські подкасти та подкастинг в Україні
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"