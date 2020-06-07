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В Одесі на пляжах виявили кишкову паличку: рекомендують не купатися

За словами фахівців, на результати дослідження впливає погода та кількість туристів
В Одесі на пляжах від "Аркадії" до "16 станції Великого фонтану" встановили невідповідність морської води мікробіологічним нормам: там знайшли кишкову паличку. Через це купатися на пляжах Одеси наразі не рекомендують.
В Одесі на пляжах виявили кишкову паличку: рекомендують не купатися Фото:odesa.consumer.gov.ua

Про це повідомили в Одеському лабораторному центрі МОЗ України, повідомляє "Громадське".

За результатами досліджень, море в Одесі не відповідає мікробіологічним нормам навіть в 50 метрах від берега.

Пляж "Ланжерон" у лабораторному центрі наразі називають найчистішим.

Невідповідність води санітарним нормам показали результати аналізів за 30 червня. Лабораторний центр перевіряє воду щотижня. Так, сьогодні, 6 липня, зібрали нові зразки, але результати їхнього аналізу стануть відомі 10 липня.

За словами фахівців, на результати дослідження впливає погода та кількість туристів.

Як розповіла "Суспільному" завідувачка відділу епіднагляду Одеського лабораторного центру Олена Варецька, через знайдену кишкову паличку пляжі для відвідувачів не закриватимуть, бо це «порушення конституційних прав». Купатися чи ні кожна людина вирішуватиме самостійно.

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06 07 2020 17:38
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