В Одесі назвали пляжі, де купатися не рекомендовано
Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради, передає РБК - Україна.
Як повідомляється, задля недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області не рекомендують купатися на дев'яти пляжах міста.
Зокрема це стосується пляжів "Лузанівка", "Молода Гвардія", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", 10 ст. Великого Фонтану, 13 ст. Великого Фонтану, 16 ст. Великого Фонтану. У міськраді зазначають, що рекомендація діє до особливого розпорядження.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 21 липня в Україні зафіксовано 60 166 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1518 летальних, 32 199 пацієнтів одужали.
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