В Одесі спалили машину історика, який боровся проти забудов
Про це сам Бабич повідомив у Facebook, інформує "Українська правда".
"Прилетів додому. Мені вночі спалили машину. Будинок майже не постраждав. Діти живі", - написав він.
З опублікованих фото видно, що машина стояла в безпосередній близькості до дверей будинку.
"Мене не було в місті. У будинку були дві бабусі і двоє маленьких дітей. У сусідній квартирі двоє сусідів. Якби не пожежники (спасибі, хлопці за 8 хвилин приїхали і відпрацювали), то 6 трупів могло би бути. Сусіди вже чаділи, не маючи можливості вийти. Двері почали горіти", - розповів Бабич.
У коментарі "Думській" він пов'язав підпал зі своєю громадською діяльністю.
"Це не особисті і не бізнес-конфлікти. У мене їх не було давно. Хтось, кому не подобається моя громадська діяльність", - сказав він.
Лідер одеського "Автомайдану" Віталій Устименко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що підпал стався близько 3 години ночі.
"Дуже символічно, що у 2013 році Олександр був одним із перших, хто з активістів Євромайдану в Одесі відчув на собі всю красу і простоту дій проросійських кримінальних елементів, яку за будь-яку ціну прагнуть втримати тут владу і сьогодні. Тоді, у 2013 році Олександру спалили квартиру", - нагадав Устименко.
"Окрім всього іншого, Олександр Бабіч був одним із представників нашої інтелігенції, які привертали увагу до захисту Літнього, брав участь в публічних консультаціях і дуже посприяв тому, щоб у серці Одеси, на території Літнього театру Труханов і Галантерник не збудували черговий ТЦ", - додав він.
Колишній лідер одеського "Правого сектору" Сергій Стерненко також написав, що "Олександр виходив на багато протестів проти незаконних забудов, знищення пам‘яток архітектури та зелених зон… Майже усі ці протести били по інтересам мафіозного клану Труханова-Галантерника".
Нагадаємо, що у Покровську спалили автомобіль секретаря міської ради Ірини Сущенко.
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